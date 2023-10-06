Не для слабонервных — 10 жутких медицинских процедур, которые действительно помогают 0 Боитесь делать уколы? Не нравится вкус сиропа от кашля? Мысль о болезненном массаже вызывает у вас ужас? А что, если мы скажем, что в мире существуют медицинские процедуры гораздо хуже, и, тем не менее, ими активно пользуются? Лечение с помощью ос, муравьи для заживления ран, целительные напитки из червей-паразитов — все это и многое другое вы сможете найти ниже.