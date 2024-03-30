Задержанный в Египте самолет с россиянами приземлился в Москве

Туристам пришлось более 11 часов ждать вылета. Причина задержки — запрет властей ЕС на пролет через свою территорию в отношении турецкой авиакомпании из-за ее предполагаемых связей с РоссиейЗастрявшие в Египте туристы вернулись в Россию.
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