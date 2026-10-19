Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что женщина приходит в этот мир для любвиКогда люди будут жить по 150 лет, женщины будут рожать детей в 90 лет, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.