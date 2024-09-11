«Единая Россия» получает в Брянской облдуме 24 мандата из 30-ти

В избиркоме Брянской области вечером 10 сентября был подписан финальный протокол по итогам выборов депутатовВ избиркоме Брянской области вечером 10 сентября был подписан финальный протокол по итогам выборов депутатов Облдумы восьмого созыва.
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