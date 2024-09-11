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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

«Единая Россия» получает в Брянской облдуме 24 мандата из 30-ти

«Единая Россия» получает в Брянской облдуме 24 мандата из 30-ти

В избиркоме Брянской области вечером 10 сентября был подписан финальный протокол по итогам выборов депутатовВ избиркоме Брянской области вечером 10 сентября был подписан финальный протокол по итогам выборов депутатов Облдумы восьмого созыва.

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