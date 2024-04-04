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Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне

Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне

Екатерина Александрова во втором круге турнира в Чарльстоне уступила Тэйлор Таунсенд. Ранним утром 4 апреля (мск) в Чарльстоне завершился матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Тэйлор Таунсенд.

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