Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне

Екатерина Александрова во втором круге турнира в Чарльстоне уступила Тэйлор Таунсенд. Ранним утром 4 апреля (мск) в Чарльстоне завершился матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Тэйлор Таунсенд.
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