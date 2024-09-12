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В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом

В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом

В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом. Происшествие случилось 12 сентября на реке Волге, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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