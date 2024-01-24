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Bloomberg: Оборонные сделки и альянсы способны укрепить безопасность в ЕС

Bloomberg: Оборонные сделки и альянсы способны укрепить безопасность в ЕС

Безопасность в странах Европейского Союза (ЕС) могут обеспечить оборонные сделки и альянсы. Свою точку зрения на этот счет выразил руководитель итальянской оборонной и аэрокосмической компании Leonardo Роберто Чинголани, пишет Bloomberg.

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