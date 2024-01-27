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Великобритания обнаружила необычный артефакт из Древнего Рима, возраст которому 1700 лет

Великобритания обнаружила необычный артефакт из Древнего Рима, возраст которому 1700 лет

Археологи нашли додекаэдр из медного сплава. Группа археологов-любителей из сообщества Norton Disney History and Archaeology Group, занимающегося профессионально этой отраслью, обнаружила загадочный артефакт из Древнего Рима в Великобритании.

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