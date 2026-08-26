210 километров молитвы: в Крыму пройдёт крестный ход с иконой Божией Матери «Державная»

С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона пройдет традиционный крестный ход с чудотворным образом Божией Матери «Державная» по всему полуострову, сообщили в Крымской митрополии.
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