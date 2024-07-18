В Бобруйске пассажирка автобуса упала на ходу и получила серьезные травмы - судили водителя за то, что наехал на бордюрный ка...

В Бобруйске пассажирка автобуса упала на ходу и получила серьезные травмы - судили водителя за то, что наехал на бордюрный каменьВ Бобруйске за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения, судили водителя городского автобуса.