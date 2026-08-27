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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыганков перешел в «Аякс» из «Жироны» менее чем за 5 млн евро

Атакующий полузащитник «Жироны»  Виктор Цыганков продолжит карьеру в « Аяксе ». 28-летний вингер  сборной Украины подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года.

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