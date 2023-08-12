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Роналду о победе в Кубке арабских чемпионов: «Горжусь, что помог «Аль-Насру» впервые выиграть этот важный трофей!»

Роналду о победе в Кубке арабских чемпионов: «Горжусь, что помог «Аль-Насру» впервые выиграть этот важный трофей!»

Саудовский «Аль-Наср» стал обладателем трофея, одержав победу над «Аль-Хилалем» в финале (2:1). Роналду сделал дубль в этом матче.

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