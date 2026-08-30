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«Гонор выше, чем положено»: Захарян поругался с тренером и самовольно ушёл в раздевалку в матче Ла Лиги

«Гонор выше, чем положено»: Захарян поругался с тренером и самовольно ушёл в раздевалку в матче Ла Лиги

Арсен Захарян оказался в центре внимания испанской прессы. Во время матча с «Эспаньолом» полузащитник эмоционально отреагировал на очередной невыход на поле и самовольно ушёл в раздевалку, попутно поругавшись с тренером.

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