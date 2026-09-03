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SHAMAN — «гол как сокол»: почему артист живёт у жены и не торопится с жильём

SHAMAN — «гол как сокол»: почему артист живёт у жены и не торопится с жильём

Накануне своего юбилея SHAMAN дал интервью, в котором рассказал о своей жизни после свадьбы: у Ярослава Дронова нет собственного жилья, он живёт у жены и, по собственным словам, не тратит деньги на показуху.

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