Спорт и диета
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Спорт и диета

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Постное меню в кафе: 10 блюд, которые ломают стереотипы о скучной еде без животных продуктов

Постное меню в кафе: 10 блюд, которые ломают стереотипы о скучной еде без животных продуктов

Существует расхожее мнение, будто отказ от мяса, молока и яиц автоматически превращает рацион в череду пресных и унылых тарелок.

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