FiNE-NEWS

1 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Доля
    Что он курит?Арестович: Украин...
  • Александр Раевский
    Везде хорошо, где нас нет!!! И еще, - не надо путать туризм с эмиграцией!!!  Уровень цен  в любой стране зависит от п...«Плов дурацкий на...
  • Лидия Фролова
    и кому нужен ср-й Алекс ЕмельяненкоАлександр Емельян...

Конкурс с призом! — задача про тюнинг и тормоза

Конкурс с призом! — задача про тюнинг и тормоза

За ответ на задачу № 170 «От грязи и присадок» из майского выпуска «За рулем» Андрей Анфимов из г. Железногорска Красноярского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх