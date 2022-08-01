Конкурс с призом! — задача про тюнинг и тормоза

За ответ на задачу № 170 «От грязи и присадок» из майского выпуска «За рулем» Андрей Анфимов из г. Железногорска Красноярского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.
За ответ на задачу № 170 «От грязи и присадок» из майского выпуска «За рулем» Андрей Анфимов из г. Железногорска Красноярского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.
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