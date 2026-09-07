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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о поражении в четвертом круге US Open: «Если буду доволен таким результатом, то лучше вообще перестану играть в теннис»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафу в четвертом круге US Open – 6:7(1), 4:6, 6:7(6).

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