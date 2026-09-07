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Ракеты «Бандероль» вытесняют ЛМУР «Изделие 305» в зоне СВО

Ракеты «Бандероль» вытесняют ЛМУР «Изделие 305» в зоне СВО

В России сообщили о том, что новые крылатые ракеты «Бандероль» практически вытеснили с поля боя легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) «Изделие 305».

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