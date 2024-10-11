Председатель СК России поручил доложить по обращению предпринимателей из Краснодарского края о нарушении их прав

В социальной сети размещено видеообращение к главе ведомства группы предпринимателей из поселка Витязево, сообщающих о неправомерных, по их мнению, решениях должностных лиц местных органов власти, в результате чего было незаконно снесено несколько отелей.
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