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Бани, кафе и производственные базы проверяют на влияние на качество воздуха в Алматы

Бани, кафе и производственные базы проверяют на влияние на качество воздуха в Алматы

В Медеуском районе Алматы проводят мониторинг объектов, деятельность которых может влиять на качество атмосферного воздуха.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентина Евсеева
Валентина Евсееваизменено

это все Русские им построили, а так жили бы в степи в юртах.  Они скучают видимо по юртам.  В России живут в домах , а теплицы  делают типа юрты. зря наши им в с 1920 года стали строить цивилизацию всем азиатам. Сейчас они нас послали далеко. А наши им продолжают  все обустраивать за счёт народа  коренного. Уже даже запрет русским на приезд устроили. Надо их вернуть в прошлое, скучают.