Бани, кафе и производственные базы проверяют на влияние на качество воздуха в Алматы

В Медеуском районе Алматы проводят мониторинг объектов, деятельность которых может влиять на качество атмосферного воздуха.
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это все Русские им построили, а так жили бы в степи в юртах. Они скучают видимо по юртам. В России живут в домах , а теплицы делают типа юрты. зря наши им в с 1920 года стали строить цивилизацию всем азиатам. Сейчас они нас послали далеко. А наши им продолжают все обустраивать за счёт народа коренного. Уже даже запрет русским на приезд устроили. Надо их вернуть в прошлое, скучают.
ха ха