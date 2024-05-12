Электромобили: зарядные станции встали на конвейер

Компания «Национальные зарядные системы» (НЗС), производитель электрических зарядных станций с полным производственным циклом и собственным конструкторским бюро, открыла серийное производство запатентованных зарядных станций для электромобилей.
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