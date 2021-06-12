«Лацио» хочет арендовать Лофтус-Чика у «Челси». Хавбек провел прошлый сезон в «Фулхэме»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в Серии А. «Лацио» намерен арендовать 25-летнего англичанина с опцией выкупа, сообщает журналист Николо Скира.
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