Доктор пояснила разницу между психологом и психотерапевтом

Работа психолога обычно включает в себя изучение человеческого поведения, в то время как психотерапевт помогает людям с эмоциональными проблемами, рассказала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
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