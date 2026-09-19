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Царьград

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Mash: Выжившая жертва «битцевского маньяка» подала в суд на автора книги о нём

Mash: Выжившая жертва «битцевского маньяка» подала в суд на автора книги о нём

Почему жертва «битцевского маньяка» судится с автором книги.Жертва «битцевского маньяка», выжившая после нападения, подала иск в Савёловский суд на криминального психолога и писательницу Елизавету Буте — автора книги об убийце.

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