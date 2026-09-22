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Любитель больших порций фастфуда и пива похудел с 254 до 95 кг ради одной цели

Любитель больших порций фастфуда и пива похудел с 254 до 95 кг ради одной цели

Американец Генри Гонсалес, который из-за любви к пиву и фастфуду до 30 лет набрал 254 кг, смог похудеть более чем вдвое без операций и препаратов .

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