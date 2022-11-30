Военное обозрение

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Европейские энергетики призвали бизнес выделить запасные части и комплектующие для энергосистемы Украины

Европейские энергетики призвали бизнес выделить запасные части и комплектующие для энергосистемы Украины

Компании из стран Евросоюза могли бы в экстренном порядке пожертвовать запасные части и комплектующие для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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