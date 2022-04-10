Фернандо Алонсо: «Сейчас вообще все складывается не в нашу пользу, сложно с этим смириться»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Австралии. Алонсо остался разочарован результатом, поскольку пытался финишировать в топ-5 за счет альтернативной стратегии со стартом на шинах «хард».
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