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Фернандо Алонсо: «Сейчас вообще все складывается не в нашу пользу, сложно с этим смириться»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Австралии. Алонсо остался разочарован результатом, поскольку пытался финишировать в топ-5 за счет альтернативной стратегии со стартом на шинах «хард».

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