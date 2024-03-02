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Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в ВСУ

Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в ВСУ

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский получил карт-бланш на проведение любых кадровых перестановок в армии, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

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