Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в ВСУ

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский получил карт-бланш на проведение любых кадровых перестановок в армии, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
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