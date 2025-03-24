Гендиректора барнаульской компании "Эко-Комплекс" Карла приговорили к шести годам тюрьмы

Суд признал предпринимателя виновным в хищении 202 млн рублей путем растраты Октябрьский районный суд Барнаула признал виновным гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии