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Гендиректора барнаульской компании "Эко-Комплекс" Карла приговорили к шести годам тюрьмы

Гендиректора барнаульской компании "Эко-Комплекс" Карла приговорили к шести годам тюрьмы

Суд признал предпринимателя виновным в хищении 202 млн рублей путем растраты Октябрьский районный суд Барнаула признал виновным гендиректора "Эко-Комплекса" Виктора Карла в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч.

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