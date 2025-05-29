Саудовская Аравия продлила проект по разминированию территории Йемена

Саудовское агентство по оказанию гуманитарной помощи KSrelief продлило на один год контракт на реализацию проекта «Масам» по разминированию в Йемене, 29 мая сообщил советник королевского двора и генеральный директор агентства Абдулла Аль-Рабиа, передает Arab News.