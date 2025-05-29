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Саудовская Аравия продлила проект по разминированию территории Йемена

Саудовская Аравия продлила проект по разминированию территории Йемена

Саудовское агентство по оказанию гуманитарной помощи KSrelief продлило на один год контракт на реализацию проекта «Масам» по разминированию в Йемене, 29 мая сообщил советник королевского двора и генеральный директор агентства Абдулла Аль-Рабиа, передает Arab News.

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