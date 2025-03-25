Уолтцу грозит отставка после утечки данных из чата об ударах США по хуситам

www.globallookpress.com/CNP/AdMedia В администрации США предупредили, что президент Дональд Трамп в ближайшие дни может принять решение об отставке своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца после информации об утечке данных из чата Белого дома об ударах Соединенных Штатов по йеменским хуситам, сообщает Politico со ссылкой на источники.