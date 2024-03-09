В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина

График поездок президента России Владимира Путина очень напряженный, и он будет продолжать работать в таком же режиме даже после президентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков агентству РИА Новости.
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