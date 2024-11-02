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Барнаульские чиновники выступили в суде по делу бывшего вице-мэра Шеломенцева

Свидетели рассказали, что никто не мог повлиять на результаты госзакупок Трое свидетелей выступили в суде по делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток.

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