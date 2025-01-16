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Медвежий угол

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Чтобы поднять рождаемость, надо, как в СССР, сделать бесплатным жильё

Чтобы поднять рождаемость, надо, как в СССР, сделать бесплатным жильё

Окно в историю Думаю, все здравомыслящие россияне прекрасно понимают, что одним из главных факторов, который в значительной степени поможет переломить кризисную демографическую ситуацию и поднять рождаемость в нашей стране, является возврат к такому положительному опыту СССР, как бесплатное предоставление жилья своим гражданам.

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Комментарии
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Александр
На трусы денег нет,а на интернет есть?
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2 час.
Ингерман Ланская
были в совдепии такие проныры, которые без мыла и без очереди куда угодно пролезут и что угодно из глотки вырвут.
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39 мин.
Виталий Бонивур
США,Германия.Ты же историк,а не знаешь.И чему ты детей учишь?
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38 мин.

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