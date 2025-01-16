Чтобы поднять рождаемость, надо, как в СССР, сделать бесплатным жильё

Окно в историю Думаю, все здравомыслящие россияне прекрасно понимают, что одним из главных факторов, который в значительной степени поможет переломить кризисную демографическую ситуацию и поднять рождаемость в нашей стране, является возврат к такому положительному опыту СССР, как бесплатное предоставление жилья своим гражданам.