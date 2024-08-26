Специалист Калуцкий призвал госслужащих перейти на отечественные мессенджеры

Ведущий специалист НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана, эксперт рынка НТИ SafeNet Николай Калуцкий в беседе с RT заявил, что считает необходимым переход людей, работающих с конфиденциальной информацией, на мессенджеры отечественной разработки на фоне ситуации с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова.