Специалист Калуцкий призвал госслужащих перейти на отечественные мессенджеры

Ведущий специалист НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана, эксперт рынка НТИ SafeNet Николай Калуцкий в беседе с RT заявил, что считает необходимым переход людей, работающих с конфиденциальной информацией, на мессенджеры отечественной разработки на фоне ситуации с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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