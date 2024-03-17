Десантник рассказал, что делать, если «группу прижал пулеметчик»

Десантники-выпускники дали конкретные советы для подготовки будущих военнослужащих российской армии во время прошедшего телемоста между бойцами ВДВ группировки войск «Днепр» с профессорско-преподавательским составом и курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.
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