Три российских банка наказали за плохие условия для пермяков

Роспотребнадзор: банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс» ущемляют права своих клиентов Пермское управление Роспотребнадзора оштрафовало банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.