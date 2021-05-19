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Три российских банка наказали за плохие условия для пермяков

Три российских банка наказали за плохие условия для пермяков

Роспотребнадзор: банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс» ущемляют права своих клиентов Пермское управление Роспотребнадзора оштрафовало банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

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