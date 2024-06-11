Врач рассказала об опасности продающихся у дороги овощей и фруктов

Наступила теплая погода, а с ней и сезон ягод, фруктов и овощей. О том, в чем опасность покупки овощей и фруктов у дороги, как правильно их обрабатывать, «Известиям» 11 июня рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.