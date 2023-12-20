Невоенный анализ-46. Итоги года (украина)

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Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Vasily Golov
Где цифры? Наших в зоне СВО порядка 700 тыс.Сколько вертолетов,танков,самолетов и пушек не знаю.Но вот это узнал.
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12 час.
Vasily Golov
и это. Сидел за столом.
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12 час.
VG
Vasily Golov
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12 час.

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