Фестиваль "ВНауке 2.0" собрал тысячи человек

Научный фестиваль в Москве собрал тысячи любителей поговорить просто о сложном. Площадка создана для встречи ученых и обычных людей, которые интересуются последними открытиями и современными технологическими разработками.
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