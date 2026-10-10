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Газета.ру

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Продажи автомобилей BYD в России упали на 28% за девять месяцев

Продажи автомобилей BYD в России упали на 28% за девять месяцев

По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за девять месяцев 2026 года в России на учет встали 1022 новых автомобиля BYD.

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