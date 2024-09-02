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Раньше сбегали из дома: в Новосибирске двое детей пропали накануне 1 сентября

Раньше сбегали из дома: в Новосибирске двое детей пропали накануне 1 сентября

Мальчики ушли из дома 31 августа и до сих пор о них ничего неизвестно.Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" в Новосибирске объявили поиски двоих детей, которые 31 августа ушли из дома на территории Кировского района и пропали.

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