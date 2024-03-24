На гибель кораблей и ДРЛО А-50 ответили ликвидацией генералов: Киев разгоняет зраду

Фото: Freepik.com86K прочитали Противнику очень нужна победа. Хотя бы информационная. Именно поэтому параллельно самоубийственным атаками мы видим и жаркие пиар-кампании, где место находится и падающим ДРЛО А-50, и погибшим кораблям ВМФ России, и… как ни странно, гибели украинских же генералов.