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Депутат о признании ДНР и ЛНР: "Когда подключается здравый смысл, у нас есть партнёры"

Депутат о признании ДНР и ЛНР: "Когда подключается здравый смысл, у нас есть партнёры"

Предложение о признании независимости ДНР и ЛНР депутаты Государственной думы подготовили для того, чтобы у главы государства Владимира Путина была возможность оперативно принять решение, если произойдёт внезапная эскалация конфликта в Донбассе.

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