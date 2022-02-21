Депутат о признании ДНР и ЛНР: "Когда подключается здравый смысл, у нас есть партнёры"

Предложение о признании независимости ДНР и ЛНР депутаты Государственной думы подготовили для того, чтобы у главы государства Владимира Путина была возможность оперативно принять решение, если произойдёт внезапная эскалация конфликта в Донбассе.
Предложение о признании независимости ДНР и ЛНР депутаты Государственной думы подготовили для того, чтобы у главы государства Владимира Путина была возможность оперативно принять решение, если произойдёт внезапная эскалация конфликта в Донбассе.
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