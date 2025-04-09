Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

По его словам, руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.
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