Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Фазлетдинова
    В многоквартирных домах ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ. Кому-то жарко (как мне), а кто-то мёрзнет (как мой муж).  Я "регулирую" при ...Барнаульцам расск...
  • Walery
    Как именно барнаулец возмутился... = стоял на улице и возмущался?  Ну, допустим.., а кто его услышал?Возмутивший барна...
  • Модест
    А ху-ху вам не хо-хо, господа самураи? Как сказал одн наш небожитель - От дохлого осла уши!Япония хочет закл...

Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

По его словам, руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх