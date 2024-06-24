Чемпионат Волгоградской области по футболу продолжается. 🔥🔥🔥 ‼ 22 июня на центральном стадионе в г.
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Чемпионат Волгоградской области по футболу продолжается. 🔥🔥🔥 ‼ 22 июня на центральном стадионе в г.