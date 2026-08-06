Изменения в оформлении товаров для личного пользования в ЕАЭС — разъяснение новых требований

Оформление товаров для личного пользования в ЕАЭС — это важный этап при перемещении покупок и личных вещей через границу, от которого зависят сроки получения товаров, размер возможных платежей и соблюдение требований законодательства.
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