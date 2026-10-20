Red Carpet В последние дни в московском интернете вновь горячо. Пока одни восторженно пересылают видео друг другу, другие осторожно спрашивают: а это вообще законно? Кажется, ответ на вопрос «кто в метро хозяин» неожиданно дал один человек без формы, без полномочий и без желания молчать.