Red Carpet В последние дни в московском интернете вновь горячо. Пока одни восторженно пересылают видео друг другу, другие осторожно спрашивают: а это вообще законно? Кажется, ответ на вопрос «кто в метро хозяин» неожиданно дал один человек без формы, без полномочий и без желания молчать.
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