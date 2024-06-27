Гнев, вино и агрессия. Фарш из яблока. Iphone 12

﻿﻿Сегодня я дарю вам эту открытку И традиционное начало письма: Телефон был почти полностью уничтожен за минуту в режиме берсерка, только позже я осознал недостающие данные) По сути, вам нужно украсть фотокарточку из кучи стекла, алюминия и кремния, потому что резервной копии нет.