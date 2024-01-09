Эксперт: ЕС и США имеют право конфисковать замороженные активы России

Согласно данным аналитического отчета по России Центра науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе Кеннеди, существует три главных проблемы в вопросе о конфискации замороженных активов РФ после начала спецоперации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)